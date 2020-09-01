قبول غير السعوديين في برامج التأهيل بمراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

قرر مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، قبول الأطفال غير السعوديين لتلقي خدمات الرعاية والتأهيل بمراكز الجمعية، وذلك برسوم رمزية.
وذكر المدير التنفيذي للجمعية، أحمد التميمي، أن الجمعية ستقبل الأطفال غير السعوديين ممن لديهم إعاقة حركية أو إعاقة حركية مركبة أو الذين يخضعون للتأهيل بعد عمليات العظام الجراحية للكسور وتصحيح الحوض، أو هؤلاء الذين يعانون متلازمة داون في مرحلة ما قبل المشي.
واشترطت الجمعية أن يكون القبول في حال توفر أماكن شاغرة بمراكز الجمعية، على ألا تزيد نسبة القبول على 20% .
كما اشتملت الشروط على أن يكون الطفل قادرا على السمع والإبصار، وأن يكون عمر الطفل من بداية الولادة وحتى عمر 12 عاماً، وأن تكون نسبة ذكاء الطفل في حدود الـ 50% ويستثنى من هذا الشرط الأطفال الأقل من عمر الـ 4 سنوات.
وفق “أخبار 24”.