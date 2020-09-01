تولى قيادة قوات “درع الجزيرة”.. السيرة الذاتية للفريق الركن “الأزيمع” المكلف بقيادة القوات المشتركة

صدر اليوم الثلاثاء الأمر الملكي بتكليف، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
وحصل الفريق ركن مطلق الأزيمع، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير الكويت، ثم كان مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء، حيث أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها. وفق “أخبار 24”.
وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة “درع الجنوب”، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.
ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة عين مستشاراً عسكرياً في مكتب سمو وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.