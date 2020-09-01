“الموارد البشرية”: 81 جهة غير ربحية تقدمت للمشاركة في برنامج تأسيس التميز المؤسسي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن 81 جهة غير ربحية، تقدمت للمشاركة في برنامج التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي، الذي أطلقته في وقت سابق بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية “همة”.
وأوضحت الوزارة أنه تم اختيار 20 جهة بعد فرز الطلبات وتصنيفها، مبينة أنه تم تدشين البرنامج داخل هذه الجهات، عبر لقاء تعريفي عن برنامج تأسيس التميز المؤسسي وأهميته، ومن ثم التعرف على الجهة المستفيدة واحتياجاتها ومتطلباتها وخطتها الاستراتيجية.
وأبانت أنه جرى عقد عدد من الدورات لإتمام البرنامج تضمنت التعريف بنموذج التميز المؤسسي في العمل الخيري وأدوات التحسين المستمر، وإعداد خطط مشروعات التحسين، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، كما تم عقد جلسات تعلم وورش تطويرية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتطوير الجهات على نموذج التميز في العمل الخيري، وتقديم الدعم الاستشاري وإعداد خارطة التميز في رحلة التميز المؤسسي، وتسهيل ورشة عمل التقييم الذاتي للجهات المستفيدة، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب إدارة التميز بالجهات المشاركة.