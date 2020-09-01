“الصحة” تعلن مواعيد التقديم على برنامج “طبيب سعودي”

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، مواعيد التقديم على برنامج “طبيب سعودي تحت التدريب” للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء، السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم على البوابة سيكون في الفترة من 1 سبتمبر، إلى 8 سبتمبر 2020، عبر الرابط ، على أن تتم المطابقة وتوقيع العقود، في الفترة من 13 سبتمبر، وحتى 17 سبتمبر 2020.
وأشارت إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على قبول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألا يكون ملتحقًا في قطاع حكومي أو خاص، وأن يلتزم بالعمل في مرافق وزارة الصحة وفقًا للاحتياج لمدة تعادل مدة التدريب، وأن يكون من المقبولين بالمستوى التدريبي الأول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2020 / 2021. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة توافر وثائق شهادة التخرج أو السجل الأكاديمي، وشهادة إنهاء فترة الامتياز أو الاستمرار بالتدريب بفترة الامتياز، وإشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهوية الوطنية.