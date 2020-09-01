بدأ وكلاء شركة تويوتا في اليابان بيع سيارة “Yaris Cross” التي تأتي بشكل أنيق يناسب الشباب والعائلات.
وتقدم تويوتا في سيارتها العديد من المزايا، ومن أبرزها أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، بجانب منحها قمرة مريحة تتسع لخمسة ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس قادرة على الاتصال اللاسلكي مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية، وكاميرات وحساسات خلفية وأمامية.
وتمتلك السيارة نظامًا لفتح باب الصندوق الخلفي وإغلاقه عن بُعد، وحساسات للضوء والمطر، وتأتي بنوعين من المحركات، محرك هجين صديق للبيئة بعزم 116 حصانًا، ومحرك بنزين بسعة 1.5 لتر وعزم 118 حصانًا، إضافة إلى نظامين للدفع الأمامي والرباعي.
وفق “أخبار 24”.