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أخبار محلية > الغذاء والدواء تُجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول معقمات ومنظفات اليدين
01/09/2020   6:35 م

الغذاء والدواء تُجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول معقمات ومنظفات اليدين

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الثلاثاء) معلومات حول معقمات ومنظفات اليدين، وطريقة تصنيفها والمواد الداخلة في تركيبها، وغيرها من المعلومات التي تعد موضع تساؤل لدى الكثيرين.

وذكرت الهيئة أن المعقمات والمنظفات المستخدمة على جلد الإنسان يمكن أن تخضع للتسجيل لدى الهيئة كمستحضر صحي، ويتم تصنيفها بناءً على مدى موافقتها للتعاريف النظامية المعتمدة في الهيئة، بجانب معايير أخرى مثل الغرض من استخدامها، والادعاءات المصاحبة، والمواد الداخلة في تركيبها.

وأضافت أنه يتم تصنيف هذه المنتجات لأغراض التنظيف كمنتجات تجميلية ما لم تحتو على المواد المصنفة كمستحضرات صحية أو دوائية، في حين تُصنف المنتجات لأغراض تعقيم اليدين وقتل الفيروسات المسببة للأمراض كمستحضرات صحية، مشيرة إلى وجود مواد داخلة في تركيب المستحضرات الصحية ومنها الكلورهيدروكسين، وبيروكسيد الهيدروجين والإيثانول.

الغذاء والدواء تُجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول معقمات ومنظفات اليدين

وفق “أخبار 24”.

الغذاء والدواء تُجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول معقمات ومنظفات اليدين

أخبار محلية
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