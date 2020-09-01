ضوابط ومحاذير يجب مراعاتها عند تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم .. تعرف عليها

أكدت جمعية حماية المستهلك اليوم (الثلاثاء)، أنه يمنع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم إلا للضرورة، ووفقا لعدة ضوابط حددتها وزارة الصحة.
وأوضحت الجمعية هذه الضوابط وهي أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير أو التسجيل، وإخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم، وعدم ممارسة أي ضغط على المريض من أجل الحصول على التصوير.
وشددت على ضرورة التأكد من أن التصوير يُستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، وعدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته، مؤكدة أن من حق المريض أن يسحب موافقته في جميع الحالات.
وحذرت الجمعية من استغلال المرضى وذلك من خلال فرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن ذلك يعد مخالفة، ويمكن الإبلاغ عنها من خلال التواصل عبر الرقم 937 أو حساب وزارة الصحة بموقع تويتر.
وفق “أخبار 24”.