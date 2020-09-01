أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، اكتمال تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في محافظة جدة، بمساحة تتجاوز 186 ألف متر مربع.
وأوضح البرنامج اليوم (الثلاثاء)، أن الأرض توفر أكثر من 300 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر.
وبيّن أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو ببنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة.
وفق “أخبار 24”.