أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، عن القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويات المتهمين، وهم مواطن ومقيمان من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر.
وأشار الدريهم إلى أنه ضُبط بحوزتهم 420 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و26 جهاز جوال و7 أجهزة قارئ للبصمة و1672 بطاقة إعادة الشحن وأكثر من 77 ألف ريال.
وأكد أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.