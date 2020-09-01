بالصور.. #بلدية_الخرج تضبط أحد الصوالين النسائية يقوم بممارسة أعمال ذات إختصاص طبي

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية ضمن حملاتها الرقابية على الصوالين النسائية بضبط إحد الصوالين يقوم بممارسة أعمال ذات إختصاص طبي وأدوات طبية غير مصرحة وكذلك ، وجود أدوات للأستخدام على البشرة والجلد غير معقمة ، وتمت مصادرة جميع الأدوات ، وتطبيق الغرامة في حدها الاعلى بناء على لائحة الجزاءات والغرامات .
هذا وتواصل الوحدة النسائية وبأقسامها المختصة جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلديه والتي بدورها تنوه البلدية للمواطنين والمواطنات الابلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .