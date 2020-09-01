نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الدويش” أي تعاقد للنصر بخلاف هذه الصفقة يعتبر مكيدة سمسار
01/09/2020   6:45 م

“الدويش” أي تعاقد للنصر بخلاف هذه الصفقة يعتبر مكيدة سمسار

+ = -
1379

أشار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، إلى الصفقة والمركز الذي يحتاجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أيُّ تعاقد دولي للنصر غير لاعب وسط مهاجم.. يمرر ويسدد ويسجل.. اعتبره مضيعة مال ومكيدة سمسار حتى لو اختاره فيتوريا”.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نادي النصر، دخل بقوة في مفاوضات لضم نجم أرسنال الإنجليزي، صاحب الأصول التركية، بعرض قيمته 20 مليون دولار كراتب سنوي لإتمام الصفقة. وفق “أخبار  24”.

“الدويش” أي تعاقد للنصر بخلاف هذه الصفقة يعتبر مكيدة سمسار

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109674.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.