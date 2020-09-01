“الدويش” أي تعاقد للنصر بخلاف هذه الصفقة يعتبر مكيدة سمسار

أشار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، إلى الصفقة والمركز الذي يحتاجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أيُّ تعاقد دولي للنصر غير لاعب وسط مهاجم.. يمرر ويسدد ويسجل.. اعتبره مضيعة مال ومكيدة سمسار حتى لو اختاره فيتوريا”.
وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نادي النصر، دخل بقوة في مفاوضات لضم نجم أرسنال الإنجليزي، صاحب الأصول التركية، بعرض قيمته 20 مليون دولار كراتب سنوي لإتمام الصفقة. وفق “أخبار 24”.
أيُّ تعاقد دولي لـ #النصر غير لاعب وسط مهاجم .. يمرر ويسدد ويسجل .. اعتبره مضيعة مال ومكيدة سمسار حتى لو اختاره #فيتوريا !
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) September 1, 2020