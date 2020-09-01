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اخبار رياضية > الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقال “الخلف” إلى النصر
01/09/2020   6:48 م

الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقال “الخلف” إلى النصر

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أفصحت مصادر عن القيمة المالية التي حسم بها نادي النصر صفقة انضمام لاعب فريق الحزم، أسامة الخلف، إلى الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيمثل الفريق النصراوي ابتداءً من سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن صفقة انتقال الخلف تمت بحوالي 8.7 مليون ريال، للاعب وناديه الحزم.

وبينت أن اللاعب أسامة الخلف سيتقاضى 800 ألف ريال، في الموسم الواحد، حيثُ إن عقده يمتد لـ4 مواسم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن نادي الحزم سيحصل من صفقة انتقال لاعبه إلى النصر على 5.5 مليون ريال.

وكان نادي النصر قد أعلن رسميًا يوم أمس، عن تعاقده مع أسامة الخلف، بعقد يمتد لـ4 سنوات، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي، والرئيس التنفيذي ناصر الجميد ووكيل اللاعب رفيع الشهراني.

الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقال “الخلف” إلى النصر

اخبار رياضية
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