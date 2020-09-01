“تعليم الرياض” يهيب بجميع المدارس ومكاتب التعليم تقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد

أهاب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، بجميع المدارس ومكاتب التعليم الحكومية والأهلية تهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد عن بعد.
ويأتي ذلك بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي وتذليل الصعوبات التقنية التي قد يواجهونها لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بعد.
وأوضح الوهيبي أن الإدارة خصّصت هواتف إرشادية داعمة للطلاب والطالبات من خلال الوحدات الإرشادية، لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الثامنة صباحا حتى الـ12 ظهرا. وفق “أخبار 24”.
وأكد على دور أولياء الأمور بوصفهم شركاء لوزارة التعليم في نجاح العملية التعليمية من خلال تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة لأبنائهم في المنزل، مشيدا بدور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.