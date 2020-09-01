نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “تعليم الرياض” يهيب بجميع المدارس ومكاتب التعليم تقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد
01/09/2020   9:02 م

“تعليم الرياض” يهيب بجميع المدارس ومكاتب التعليم تقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد

+ = -
612

أهاب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، بجميع المدارس ومكاتب التعليم الحكومية والأهلية تهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد عن بعد.

ويأتي ذلك بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي وتذليل الصعوبات التقنية التي قد يواجهونها لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بعد.

وأوضح الوهيبي أن الإدارة خصّصت هواتف إرشادية داعمة للطلاب والطالبات من خلال الوحدات الإرشادية، لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الثامنة صباحا حتى الـ12 ظهرا. وفق “أخبار 24”.

وأكد على دور أولياء الأمور بوصفهم شركاء لوزارة التعليم في نجاح العملية التعليمية من خلال تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة لأبنائهم في المنزل، مشيدا بدور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

“تعليم الرياض” يهيب بجميع المدارس ومكاتب التعليم تقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109687.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.