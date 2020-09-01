شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بمكتبه بمقر الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، إعلان تنازل المواطن ثواب الأكلبي عن قـاتل ابنه لوجه الله دون قيد أو شرط، وذلك في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة.
ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمّن الأمير هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد.
وقال الأمير إن تنازل المواطن يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة منذ توحيدها، لافتاً إلى أنه ضـرب أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجياً الأجر والمثوبة، مؤكداً أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين.
من جهته قدم والد القتـيل شكره للأمير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف بالمنطقة.
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— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 1, 2020
وفق “أخبار 24”.