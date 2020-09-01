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أخبار محلية > “مؤسسة النقد” تؤجل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة أشهر إضافية
01/09/2020   9:03 م

“مؤسسة النقد” تؤجل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة أشهر إضافية

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتخفيف آثار جائحة كورونا المالية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل الدفعات المستحقة على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 14 ديسمبر بدلًا من 14 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات الذي انطلق في 14 مارس الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 51 مليار ريال، متجاوزة بذلك مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغة 30 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج بلغ 1200 عقد، بقيمة دفعات بلغت 5 مليارات ريال، فيما بلغ عدد عقود المنشآت المتوسطة المستفيدة 26 ألف عقد بقيمة 33 مليار ريال، والمنشآت الصغيرة 19 ألف عقد بقيمة 9 مليارات ريال، والمتناهية الصغر 26 ألف عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

“مؤسسة النقد” تؤجل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة أشهر إضافية

أخبار محلية
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