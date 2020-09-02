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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية
02/09/2020   7:03 ص

خادم الحرمين يوافق على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسل الكعبة المشرفة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وينوب مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن خادم الحرمين في غسل الكعبة المشرفة، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 15 محرم 1442هـ.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص المملكة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعظيم شعائر الله، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة مع اتباع الإجراءات الاحترازية، بما يضمن تنفيذ الشريعة وسلامة القائمين عليها.

وجرت العادة بغسل الكعبة بماء زمزم مخلوط بماء الورد، وسوف تتم عملية الغسل هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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