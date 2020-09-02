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اخبار رياضية > رسميًا.. “الباطن” أول المتأهلين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
02/09/2020   7:02 ص

رسميًا.. “الباطن” أول المتأهلين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد (2020 – 2021).

وضمن الباطن صعوده إلى دوري المحترفين، بعد تعادل فريقي البكيرية والعين بهدف لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وحرص اتحاد كرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تقديم تهانيه، إلى النادي بعد تأهله قائلًا: “ألف مبروك نادي الباطن.. أول المتأهلين إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. “الباطن” أول المتأهلين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اخبار رياضية
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