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أخبار المناطق > أمانة العاصمة المقدسة تفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في الشوارع
02/09/2020   7:05 ص

أمانة العاصمة المقدسة تفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في الشوارع

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فرضت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الثلاثاء)، غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في شوارع مكة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبد الله الزايدي، أن البلديات ستنظم عدة حملات خلال الفترة الحالية لضبط العمالة السائبة التي تمارس عملية غسل المركبات في المواقف العامة والشوارع، بشكل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.

وأبان الزايدي أنَّ ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات تتسبب في هدر المياه على الطرقات، ما يعرّض البنية التحتية للتلف، إضافةً إلى تشويه المنظر العام.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 .

أمانة العاصمة المقدسة تفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في الشوارع

أخبار المناطق
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