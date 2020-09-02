عقد مجلس الوزراء جلسته أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستعرض أبرز القضايا المحلية والدولية، واتخذ عدداً من القرارات.
وتابع المجلس إجراءات عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل وفق المؤشرات الصحية في مدن المملكة، كما أشار إلى اكتشاف شركة أرامكو السعودية حقلين جديدين للغاز والزيت في الجوف والحدود الشمالية.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، أبرزها:
– إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.
– الموافقة على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
– تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ـ اليابانية (2030).
– تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات.
– تعديل النظام الأساسي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، برئاسة أمين محافظة جدة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وخمسة يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية.
– الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
– الموافقة على ترقيات وتعيين عدد من الموظفين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
#فيديو | #مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/JhGjeXrkFG
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 1, 2020
وفق “أخبار 24”.