بالفيديو.. مبتعث يروي كيف تعاملت معه الملحقية بعد مرضه في أمريكا دون أن تسأله عن مذهبه

قال مبتعث سعودي في أمريكا إن الملحقية السعودية تكفلت بمصروفات علاجه ورعايته الصحية حتى تماثل للشفاء دون أن تسأله عن مذهبه الشيعي، مبيناً أنه يُعالج هناك قرابة العام لوجود شك في طبيعة مرضه إلى أن تم تشخيصه وعلاجه.
وأوضح المبتعث محمد الصالح خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن أعداء المملكة يحاولون سرقة ولاء الشيعة لعمل فجوة، مشيراً إلى أن هناك شخصية إرهـابية لبنانية ذكرت وكذبت أن الشيعة في المنطقة الشرقية مضطهدون ومسلوبة حقوقهم.
وأضاف أن الشباب الشيعي في المملكة أصبح واعياً بأهمية دوره من أي وقت مضى في الحفاظ على الوطن مع كافة رجاله ونسائه، مشيراً إلى أن المملكة دولة غنية بقيادتها التي تُخرج ما في باطن الأرض وتستثمره وتحوله كخدمات أساسية للمواطن وهذا غير ملموس في بلدان أخرى. وفق “أخبار 24”.
ووجه الشكر للسفارة السعودية متمثلة في الأميرة ريما بنت بندر وجميع منسوبي السفارة والملحقية، على ما قدموه له من خدمات دون أن يدفع دولاراً واحداً.
وكان الشاب محمد الصالح قد كتب عبر حسابه في “تويتر”، أنه دخل المستشفى في أمريكا بسبب وعكة صحية ألمت به وكانت تكاليف العملية باهظة، إلا أن الملحقية السعودية تفاعلت معه وتحملت كل التكاليف والعلاج دون أن تسأله عن مذهبه.
فيديو | بعد مرضه في #أمريكا .. مبتعث يقول #السعودية عالجتني ولم تسأل عن مذهبي #الراصد#الإخبارية pic.twitter.com/UKIiuQaw8N
— الراصد (@alraasd) September 1, 2020