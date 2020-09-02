تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني سابق للفريق الركن محمد الأزيمع الذي كلف بقيادة القوات المشتركة، وكان مع تلفزيون البحرين عام 2011 إبان قيادته لقوات درع الجزيرة.
وتحدث الفريق الركن الأزيمع عن أهمية التوازن بين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن هذا الأمر مهم على المدى البعيد، مبيناً أن القوة العسكرية ليست كل شيء وإذا غابت القيادة الحكيمة فإن ذلك يسقط الدولة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً أمس (الثلاثاء)، بتكليف الركن مطلق الأزيمع بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
وفق “أخبار 24”.