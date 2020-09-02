باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض اليوم (الأربعاء)، حـادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، نتج عنه 5 إصابات وحالتا وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد حمادي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخراج 7 أشخاص من تحت الأنقاض، منهم 5 حالات إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة وحالتا وفاة، مبيناً أن جميع المصابين من المقيمين.
وأوضح وفق “أخبار 24” أن فرق الدفاع المدني والجهات المساندة والهلال الأحمر ورجال الشرطة والأمانة، باشروا موقع الانهيار وتمكنوا من خلال المعدات والتجهيزات الفنية من استخراج جميع الحالات وذلك بعد تلقي بلاغ بالحـادثة.
فيديو | متحدث #الدفاع_المدني لـ #الإخبارية: حالات المصابين جراء انهيار المنزل من متوسطة إلى خطيرة وجميعهم من المقيمين pic.twitter.com/RHL7ot76ny
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2020