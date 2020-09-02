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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار إعلامي: 75 مليون وظيفة ستختفي بعد 5 سنوات.. و60 % من وظائف المستقبل لم تخترع
02/09/2020   7:13 ص

بالفيديو.. مستشار إعلامي: 75 مليون وظيفة ستختفي بعد 5 سنوات.. و60 % من وظائف المستقبل لم تخترع

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أكد مستشار إعلامي أن التوقعات تشير إلى أن نحو 75 مليون وظيفة حول العالم ستختفي بحلول عام 2025، حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، لكن سيقابلها خلق 130 وظيفة جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وقال المستشار الإعلامي ماجد الغامدي في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إننا نعيش الآن في عالم متغير ومن سيستجيب لهذا التغيير ولديه المرونة سوف يبقى، مضيفاً أن الخبراء يقولون إن 60 % من وظائف المستقبل لم تخترع بعد.

وأوضح أن منافذ التجزئة تأثرت كثيراً بظهور المتاجر الإلكترونية، وكثير من المنافذ العالمية بدأت تغلق بسبب توجه الناس نحو المتاجر الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذه واحدة من التحولات التي يجب علينا قراءتها مبكراً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن من المهن المستقبلية المتوقع أن تحقق رواجاً هي خبير في القانون الدولي، لأن العالم أصبح متشابكاً وصار مثل الغرفة الصغيرة، وأيضاً من الوظائف المستقبلية المتوقع أن تلقى إقبالاً هي تحليل البيانات، فانتشار التطبيقات والمعاملات الإلكترونية يحتاج لمبرمجين ومطورين.

بالفيديو.. مستشار إعلامي: 75 مليون وظيفة ستختفي بعد 5 سنوات.. و60 % من وظائف المستقبل لم تخترع

أخبار محلية
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