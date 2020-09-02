“التجارة” تعلن بدء التسجيل إلكترونيًا في تخفيضات اليوم الوطني

أعلنت وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء)، بدء التسجيل في تخفيضات اليوم الوطني، مناشدةً أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية بتقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.
وذكرت الوزارة أنه يمكن للتجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني، كما يمكن للمستفيدين تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
ولفتت الوزارة إلى أن فترة التسجيل ممتدة حتى 8 صفر 1442هـ الموافق 25 سبتمبر 2020، داعيةً أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية إلى التقدم بطلب ترخيص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات. وفق “أخبار 24”.