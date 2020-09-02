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أخبار المناطق > “الدفاع المدني” يحذّر من التقلبات الجوية على عدد من محافظات مكة المكرمة
02/09/2020   2:20 م

“الدفاع المدني” يحذّر من التقلبات الجوية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء)، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأضاف أن الإنذار يشمل عددا من محافظات مكة المكرمة وهي: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، تجنبًا للمخاطر المختلفة. وفق “أخبار 24”.

وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيا السلامة للجميع.

“الدفاع المدني” يحذّر من التقلبات الجوية على عدد من محافظات مكة المكرمة

أخبار المناطق
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