نفذت بلدية وسط الدمام مشروعًا لتحسين وضع المحولات الكهربائية في الطرقات، بوضع سواتر حماية بشكل جذّاب لتحسين الشكل الجمالي ومعالجة التشوهات.
وأفاد رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس عبد الله الشمري، بأن هذه المبادرة تستهدف تحسين المشهد الحضاري وحماية أكبر لمرتادي الطرق والأرصفة، وتعتبر الأولى على مستوى المنطقة الشرقية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، وفقا لـ”اليوم” تواصل جهود الأمانة بتنفيذ مشروع تحسين وإعادة تأهيل وضع المحولات الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم تركيب “الأسوار التجميلية” لـ100 محول كهرباء، بمساحة 6 آلاف متر، مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية.