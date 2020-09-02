“هدف” يودع 170.9 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأربعاء)، إيداع 170.9 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف.
وشمل الدعم 119.8 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر أغسطس، و40.7 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر نوفمبر الماضي.
كما تضمن دعم البرنامج 10.3 مليون ريال للمنشآت التي حدثت بياناتها واستوفت إجراءات التسجيل في البرنامج بإضافة رقم “الآيبان” البنكي، وذلك عن عدة أشهر سابقة.
وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات). وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يدعم أجور المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري، لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.
كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.