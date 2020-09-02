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أخبار محلية > “الطيران المدني” توافق على طلب الإمارات بالسماح بعبور طائراتها أجواء المملكة من وإلى كافة الدول
02/09/2020   2:26 م

“الطيران المدني” توافق على طلب الإمارات بالسماح بعبور طائراتها أجواء المملكة من وإلى كافة الدول

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، الموافقة على طلب دولة الإمارات بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وصرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول. وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” توافق على طلب الإمارات بالسماح بعبور طائراتها أجواء المملكة من وإلى كافة الدول

أخبار محلية
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