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أخبار محلية > بعد بيان “الطيران المدني”.. وزير الخارجية: مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ولن تتغير
02/09/2020   5:49 م

بعد بيان “الطيران المدني”.. وزير الخارجية: مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ولن تتغير

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أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير، بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وشدد الأمير فيصل، في تغريدة له اليوم (الأربعاء)، على أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول. وفق “أخبار 24”.

بعد بيان “الطيران المدني”.. وزير الخارجية: مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ولن تتغير

أخبار محلية
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