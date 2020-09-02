استقبل وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكشفيلي، الذي يزور المملكة بصحبة أسرته للاطلاع على حملة صيف السعودية “تنفس”.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن مستقبل السياحة والجهود المحلية والعالمية المبذولة لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا، كما اصطحب وزير السياحة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة شملت جدة التاريخية إضافة إلى عدد من المتاحف والمنتجعات الساحلية، والمواقع السياحية والتراثية في أبها.
وشملت الجولة الاجتماع مع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حيث تمت مناقشة واستعراض الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة سياحيا، فيما أثنى بولوليكشفيلي على ما تتميز به جدة وأبها من مقومات سياحية رائعة، وطبيعة ومناخ جاذبَين للسياح، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق التعافي في القطاع السياحي.
وفق “أخبار 24”.