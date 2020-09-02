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أخبار محلية > متحدث “الصحة” يحذر مصابي كورونا من الإفراط في القلق والتوتر.. ويؤكد: تطعيمات الإنفلونزا لا تقي من كورونا
02/09/2020   5:51 م

متحدث “الصحة” يحذر مصابي كورونا من الإفراط في القلق والتوتر.. ويؤكد: تطعيمات الإنفلونزا لا تقي من كورونا

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حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، مصابي فيروس كورونا من الإفراط في القلق والتوتر، مؤكداً أن ذلك لا يعود بالنفع على المصاب.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن القلق والتوتر يزيدان من الضغوط النفسية، وهذا يؤثر سلبياً على المريض.

وأكد أن الضغوط النفسية قد تسبب مشكلات أخرى تضر بالمريض، داعياً المصابين لعدم القلق، خاصة أن العديد من الحالات المصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مناشداً المصابين الالتزام بالتعليمات التي وُجهت لهم حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن اللقاحات والتطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية مفيدة وترفع مناعة الجسم؛ لكنها لا تقي من فيروس كورونا الجديد.

متحدث “الصحة” يحذر مصابي كورونا من الإفراط في القلق والتوتر.. ويؤكد: تطعيمات الإنفلونزا لا تقي من كورونا

أخبار محلية
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