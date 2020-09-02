متحدث “الصحة”: الخطط والإجراءات السابقة آتت ثمارها وستكون ناجعة في حال ارتفاع الحالات مجدداً

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بإمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع عدد الحالات مجددًا، أن المؤشرات بشكل عام تسير في اتجاه إيجابي.
وتابع العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، بأن التدخلات تؤتي ثمارها في هذه المرحلة، إلا أن هناك استعدادا وجاهزية ومتابعة لصيقة ورصدا مستمرا للحالات وأي بؤر تفش، أو تغيرات في المعدلات في أي منطقة من مناطق المملكة، إضافة للالتزام بالمتابعة والرصد والتعامل العلمي الممنهج مع ما يمكن أن يظهر من مستجدات.
وأضاف أن الانحسار والتراجع في عدد الحالات ساهم فيه الجميع، جهات وأفرادا، لذلك فالمرحلة القادمة هي مسؤولية الجميع. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه كما كانت الخطط والإجراءات السابقة ناجعة وآتت ثمارها فإنها ستكون ناجعة في حالة ارتفاع أعداد الحالات مجددًا.