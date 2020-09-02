نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحكم بقتل 7 من منفذي الهجوم على الدالوة
02/09/2020   8:11 م

الحكم بقتل 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

+ = -
1145

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم (الأربعاء)، حكماً ابتدائياً بقتل 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة والسجن 25 عاماً لـ3 متهمين آخرين.

واقترحت المحكمة تنفيذ عقوبتي القـتل والصلب بحق 4 متهمين وحد الحرابة على الثلاثة الآخرين، مبينة أن عقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات.

كما تضمّن الحكم مصادرة الأسلحـة والذخائر والطلقات والسيارات والمبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهمين. وفق “أخبار 24”.

وتم إرجاء إعلان الحكم على اثنين من المدعي عليهما نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملاً بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.

الحكم بقتل 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109809.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.