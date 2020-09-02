الحكم بقتل 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم (الأربعاء)، حكماً ابتدائياً بقتل 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة والسجن 25 عاماً لـ3 متهمين آخرين.
واقترحت المحكمة تنفيذ عقوبتي القـتل والصلب بحق 4 متهمين وحد الحرابة على الثلاثة الآخرين، مبينة أن عقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات.
كما تضمّن الحكم مصادرة الأسلحـة والذخائر والطلقات والسيارات والمبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهمين. وفق “أخبار 24”.
وتم إرجاء إعلان الحكم على اثنين من المدعي عليهما نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملاً بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.