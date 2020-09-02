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أخبار محلية > القتل تعزيراً لـ”خاطفة الدمام” والسجن 25 عاماً للمتهم اليمني
02/09/2020   8:11 م

القتل تعزيراً لـ”خاطفة الدمام” والسجن 25 عاماً للمتهم اليمني

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أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام اليوم (الأربعاء) حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على “خاطفة الدمام”، والمتورطة في خطف 3 أطفال قبل أكثر من 20 عاماً واستخدامها السحر والشعوذة.

وتضمّن الحكم السجن 25 عاماً بحق المتهم اليمني، لاشتراكه في خطف الطفل الثالث وتستره على المتهمة وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض. وفق “أخبار 24”.

القتل تعزيراً لـ”خاطفة الدمام” والسجن 25 عاماً للمتهم اليمني

أخبار محلية
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