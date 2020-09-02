بالصور.. “استشاري هيئة الصحفيين بحائل” يعقد اجتماعه الثاني للعام الجاري

عقد الفريق الاستشاري لهيئة الصحفيين السعوديين بحائل، اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، أمس الثلاثاء، الموافق 13محرم 1442هـ، بحضور مدير الفرع الاستاذ عبداللطيف المساوي وأعضاء الفريق، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة؛ و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
وقد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها “المساوي” رحب فيها بالأعضاء وقدم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية والتي على ضوئها تحققت نتائج وإنجازات متنوعة، بعدها انتقل الحضور لمناقشة جدول الأعمال، وتقييم الأنشطة والبرامج التي تمت منذ تأسيس الفرع مطلع العام الجاري،
وكانت ابرزها المشاركة الثمينة للداعم الأول لفرع الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل؛ حيث تشرف الفرع بظهور سموه في فعاليات ملتقى الإعلام، وافتتاحه للصالون الإعلامي.
وتداخل أعضاء الفريق الاستشاري باستشاراتهم؛ حيث شدد رجل الأعمال الأستاذ عبدالعزيز بن حمد على أهمية إيجاد مقر للهيئة؛ وبناء جسور الثقة مع مجتمع رجال الأعمال، وفريق من الداعمين ليساندوا الهيئة ويعضدوا نشاطاته.
من جهة اخرى تداخل الكاتب الأستاذ عيسى الحليان
أكد على أهمية بناء رؤية استراتيجية متكاملة واحتضان كافه الإعلاميين بالمنطقة وتوفير منصة ملائمه لهم للتعاون المشترك فيما بينهم وتذليل العقبات والمشاكل المهنية التي تواجههم ، والعمل على إيجاد حلول لهم وتوفير مظلة للتنسيق فيما بين أصحاب المهنة الواحدة.
كما اكد الكاتب الاستاذ رشود التميمي على تكثيف الفعاليات عن بعد خلال الفترة الحالية، وكذلك استقطاب الكفاءات المتميزة من اعلاميي ومثقفي حائل والاستفادة من جهودهم لتحقيق الانتشار سعيا لجذب وبناء الشباب ذوي الميول الصحفية في المنطقة.
الإعلامي علي حمود العريفي تحدث عن واقع مشهدنا الإعلامي وأهمية الارتقاء بالمشهد والعمل على صناعة المحتوى بصورة تعكس احترام عقلية المتلقي؛ وعن أهمية جذب الشباب الذي يمارس الإعلام بمختلف مجالاته حتى الإعلام الجديد واحتوائهم وتطوير أدواتهم الإعلامية من خلال التدريب وإقامة مقاهي إعلامية للشباب لجذبهم لفرع الهيئة .
من جانبه، تطرق الأستاذ ممدوح المشعان للشراكات المجتمعية لجعل الهيئة المنصة الإعلامية الأولى بالمنطقة لتحقيق أهدافها للوصول إلى المجتمع بجميع أطيافه.
ثم دار نقاش وتحاور حول النقاط المطروحة والتأكيد على الأولويات .
وفي ختام الاجتماع اثنى “المساوي” على طروحات الفريق الاستشاري مبدئيا تثمينه للرؤى المتنوعة لما يخدم مستقبل الهيئة.