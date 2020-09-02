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02/09/2020   8:14 م

بالصور.. “استشاري هيئة الصحفيين بحائل” يعقد اجتماعه الثاني للعام الجاري

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عقد الفريق الاستشاري لهيئة الصحفيين السعوديين بحائل، اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، أمس الثلاثاء، الموافق 13محرم 1442هـ، بحضور مدير الفرع الاستاذ عبداللطيف المساوي وأعضاء الفريق، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة؛ و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وقد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها “المساوي” رحب فيها بالأعضاء وقدم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية والتي على ضوئها تحققت نتائج وإنجازات متنوعة، بعدها انتقل الحضور لمناقشة جدول الأعمال، وتقييم الأنشطة والبرامج التي تمت منذ تأسيس الفرع مطلع العام الجاري،
وكانت ابرزها المشاركة الثمينة للداعم الأول لفرع الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل؛ حيث تشرف الفرع بظهور سموه في فعاليات ملتقى الإعلام، وافتتاحه للصالون الإعلامي.
وتداخل أعضاء الفريق الاستشاري باستشاراتهم؛ حيث شدد رجل الأعمال الأستاذ عبدالعزيز بن حمد على أهمية إيجاد مقر للهيئة؛ وبناء جسور الثقة مع مجتمع رجال الأعمال، وفريق من الداعمين ليساندوا الهيئة ويعضدوا نشاطاته.

من جهة اخرى تداخل الكاتب الأستاذ عيسى الحليان
أكد على أهمية بناء رؤية استراتيجية متكاملة واحتضان كافه الإعلاميين بالمنطقة وتوفير منصة ملائمه لهم للتعاون المشترك فيما بينهم وتذليل العقبات والمشاكل المهنية التي تواجههم ، والعمل على إيجاد حلول لهم وتوفير مظلة للتنسيق فيما بين أصحاب المهنة الواحدة.
كما اكد الكاتب الاستاذ رشود التميمي على تكثيف الفعاليات عن بعد خلال الفترة الحالية، وكذلك استقطاب الكفاءات المتميزة من اعلاميي ومثقفي حائل والاستفادة من جهودهم لتحقيق الانتشار سعيا لجذب وبناء الشباب ذوي الميول الصحفية في المنطقة.

الإعلامي علي حمود العريفي تحدث عن واقع مشهدنا الإعلامي وأهمية الارتقاء بالمشهد والعمل على صناعة المحتوى بصورة تعكس احترام عقلية المتلقي؛ وعن أهمية جذب الشباب الذي يمارس الإعلام بمختلف مجالاته حتى الإعلام الجديد واحتوائهم وتطوير أدواتهم الإعلامية من خلال التدريب وإقامة مقاهي إعلامية للشباب لجذبهم لفرع الهيئة .

من جانبه، تطرق الأستاذ ممدوح المشعان للشراكات المجتمعية لجعل الهيئة المنصة الإعلامية الأولى بالمنطقة لتحقيق أهدافها للوصول إلى المجتمع بجميع أطيافه.

ثم دار نقاش وتحاور حول النقاط المطروحة والتأكيد على الأولويات .
وفي ختام الاجتماع اثنى “المساوي” على طروحات الفريق الاستشاري مبدئيا تثمينه للرؤى المتنوعة لما يخدم مستقبل الهيئة.

بالصور.. “استشاري هيئة الصحفيين بحائل” يعقد اجتماعه الثاني للعام الجاري

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