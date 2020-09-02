افتتاح مطاعم محمرة ومقمرة لكبسات الحمام والدجاج والسمان بالخرج

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افتتحت مطاعم محمرة ومقمرة ، وهي ألذ كبسات حمام ودجاج وسمان بخلطة الزعفران
التوصيل مجانا
الخرج – طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز
0566934935
جلسات محلية دورين
صحون سفري VIP
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج