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أخبار الخرج > افتتاح مطاعم محمرة ومقمرة لكبسات الحمام والدجاج والسمان بالخرج
02/09/2020   8:16 م

افتتاح مطاعم محمرة ومقمرة لكبسات الحمام والدجاج والسمان بالخرج

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افتتحت مطاعم محمرة ومقمرة ، وهي ألذ كبسات حمام ودجاج وسمان بخلطة الزعفران
التوصيل مجانا
الخرج – طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز
0566934935

جلسات محلية دورين
صحون سفري VIP

افتتاح مطاعم محمرة ومقمرة لكبسات الحمام والدجاج والسمان بالخرج

أخبار الخرج
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