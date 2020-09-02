بالصور.. مدير مستشفى #الدلم يكرم منسوبي عيادة تطمن بالمحافظة

كرّم سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني و بحضور مشرف القطاع الصحي ،و عدد من مدراء المراكز الصحية، منسوبي عيادة تطمن في المحافظة بوسام ” أبطال Covid19″ و شهادات الشكر .إيماناً بدورهم في مواجهة جائحة كورونا وما قاموا به من جهد خلال الفترة الماضية.
و قال سعادة الدكتور الدخيني أدرك تماما أن ما تقومون به ينبع من دوافع حس المسؤلية و لا تنتظرون أي تكريم ،نحن هنا فقط لتقدير ما تقومون به و تعزيز جهودكم. فلكم منا كل الشكر ، فأنتم على قدر المسؤولية ، و أثبتم للجميع قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة.
و في نهاية التكريم ، قام منسوبي و منسوبات عيادة تطمن ، بمبادرة وفاء و عرفان عبر تقديم درع تذكاري ،لسعادة مدير المستشفى و آخر لمشرف القطاع الأستاذ : عبد العزيز الغامدي و الذي بدوره أكد أنهم يعملون بروح الفريق الواحد ، و أثنى على هذه البادرة الطيبة.