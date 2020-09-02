أعلنت جامعة الملك سعود في الرياض، اليوم (الأربعاء)، مغادرة آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ للمدينة الطبية الجامعة قبل 4 أيام، وذلك بعد تماثله للشفاء.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالجامعة، الدكتور عبدالرحمن الجبرين، أن المكان كان مخصصا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين لا تستدعي حالتهم المكوث في المستشفى، لافتاً إلى أن هذا يُعد نجاحا متكاملا بين جميع الوزارات.
وأشار الجبرين، في حديث لقناة “الإخبارية”، إلى أن خروج آخر مصاب يُعتبر مؤشراً جيداً لانخفاض جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أعلى معايير الخدمات الطبية لجميع المصابين من مواطنين ومقيمين.
وفق “أخبار 24”.