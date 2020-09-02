النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع التعليم

وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض، مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.
وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانات المتاحة.
وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
من جانبه، أشار آل الشيخ إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية التعاون معها في هذه المرحلة.
وفق “أخبار 24”.