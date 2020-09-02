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أخبار محلية > بالفيديو.. الخنيزي يعلن تنازله عن الحق الخاص إذا اعترفت “خاطفة الدمام” بمكان المخطوف نسيم حبتور
02/09/2020   11:39 م

بالفيديو.. الخنيزي يعلن تنازله عن الحق الخاص إذا اعترفت “خاطفة الدمام” بمكان المخطوف نسيم حبتور

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أعلن المواطن علي الخنيزي، والد المخطوف السابق موسى الخنيزي، تنازله عن “خاطفة الدمام” إذا اعترفت بمكان وجود المخطوف المختفي نسيم حبتور.

وأوضح، خلال حديث اليوم (الأربعاء) لقناة الإخبارية، أن لديه شعورا قويا بأن الخاطفة تعرف مكان نسيم، لأنه اختفى في كورنيش الدمام، وهو نفس المكان الذي خطفت منه ابنه موسى.

وأشار إلى أنه في حال كشفت الخاطفة عن مكان حبتور فجميع أهالي المخطوفين سيتنازلون عن الحق الخاص، والذي بموجبه يتم تخفيف حكم التعزير، ويطلبون كذلك من المحكمة تخفيف الحكم أكثر.

يُذكر أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكم القتل تعزيراً بحق المتهمة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الخنيزي يعلن تنازله عن الحق الخاص إذا اعترفت “خاطفة الدمام” بمكان المخطوف نسيم حبتور

أخبار محلية
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