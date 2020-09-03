توعد النائب العام الشيخ سعود المعجب كل من يسيء لأي فرد من أفراد المجتمع وبالأخص المعلم والمعلمة، مؤكداً أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضدهم.
وقال المعجب في لقاء مع قناة “العربية”، إن كل مواطن ومقيم في هذا البلد تحت حماية النيابة الجنائية، ولا شك أن المعلمين من ضمن هؤلاء لما يحملونه من مسؤولية عظيمة في تربية الأجيال المستقبلية بما يخدم مصلحة الوطن.
وشدد على أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضد كل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يتحدث أو يسيء إلى فرد من أفراده، وبالأخص المعلم والمعلمة.
النائب العام الشيخ سعود المعجب يؤكد لـ #العربية أن النيابة ستتصدى بحزم لكل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يسيء للمعلمين، جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين #النيابة_العامة و #وزارة_التعليم لتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات التي تهم الجانبين.
عبر:@hayatghamdi pic.twitter.com/Ap2qUIib5Y
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 2, 2020
وفق “أخبار 24”.