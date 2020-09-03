توعد النائب العام الشيخ سعود المعجب كل من يسيء لأي فرد من أفراد المجتمع وبالأخص المعلم والمعلمة، مؤكداً أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضدهم.

وقال المعجب في لقاء مع قناة “العربية”، إن كل مواطن ومقيم في هذا البلد تحت حماية النيابة الجنائية، ولا شك أن المعلمين من ضمن هؤلاء لما يحملونه من مسؤولية عظيمة في تربية الأجيال المستقبلية بما يخدم مصلحة الوطن.

وشدد على أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضد كل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يتحدث أو يسيء إلى فرد من أفراده، وبالأخص المعلم والمعلمة.

وفق “أخبار 24”.