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أخبار محلية > بالفيديو.. هذه المدرسة كانت المحطة الأولى للابتعاث الخارجي سابقاً
03/09/2020   9:16 ص

بالفيديو.. هذه المدرسة كانت المحطة الأولى للابتعاث الخارجي سابقاً

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن مدرسة تحضير البعثات التي تقع في مكة المكرمة، وكانت تعد المحطة الأولى للابتعاث الخارجي، والبداية لإنشاء المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد.

أنشئت المدرسة عام 1355هـ (1935 م)، وانتدبت لها مديرية المعارف أساتذة من مصر، وتميزت بمنهج خاص يتضمن عدداً من العلوم لتحضير الطلاب للدراسة في الخارج والالتحاق بالجامعات والمعاهد خارج المملكة.

كان أول مقر لها في دار أحمد بوقري بحي المسفلة بالعاصمة المقدسة، تنقلت بعدها إلى عدة أماكن حتى استقرت أخيراً في حي العزيزية، وتعرف الآن باسم مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هذه المدرسة كانت المحطة الأولى للابتعاث الخارجي سابقاً

أخبار محلية
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