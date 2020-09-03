قسم التربية الخاصة”بنات” يصرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع

إدارة تعليم الخرج ممثلاً بقسم التربية الخاصة يصرف المعينات السمعية للطالبات ضغيفات السمع بعد الانتهاء من الفحص السمعي وصب القوالب في مراحله الاولى ، وتم التأكيد على أولياءأمورهن بالحضور مبكراً من الساعه الثامنه والنصف صباحاً لمركز الخرج للتربية الخاصة “بنات” يومي الخميس ١٤٤٢/١/١٥هـ /والاحد ١٤٤٢/١/١٨هـ والتأكيد عليهن بضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات الاحترازية .
الشكر والتقدير لمدير تعليم الخرج د.خالد العتيبي على حرصة لتوزيع المعينات السمعية للطالبات والشكر موصول لرئيسة قسم التربية الخاصة أ.تهاني آل ربيع ولجميع الموظفات .