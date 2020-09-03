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أخبار الخرج > قسم التربية الخاصة”بنات” يصرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع
03/09/2020   10:43 ص

قسم التربية الخاصة”بنات” يصرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع

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إدارة تعليم الخرج ممثلاً بقسم التربية الخاصة يصرف المعينات السمعية للطالبات ضغيفات السمع بعد الانتهاء من الفحص السمعي وصب القوالب في مراحله الاولى ، وتم التأكيد على أولياءأمورهن بالحضور مبكراً من الساعه الثامنه والنصف صباحاً لمركز الخرج للتربية الخاصة “بنات”  يومي الخميس ١٤٤٢/١/١٥هـ /والاحد ١٤٤٢/١/١٨هـ والتأكيد عليهن بضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات الاحترازية .

الشكر والتقدير لمدير تعليم الخرج د.خالد العتيبي على حرصة لتوزيع المعينات السمعية للطالبات والشكر موصول لرئيسة قسم التربية الخاصة أ.تهاني آل ربيع ولجميع الموظفات .

قسم التربية الخاصة”بنات” يصرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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