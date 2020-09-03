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أخبار المناطق > اعتماد دليل رخص السكن الجماعي للأفراد بالمنطقة الشرقية
03/09/2020   10:45 ص

اعتماد دليل رخص السكن الجماعي للأفراد بالمنطقة الشرقية

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وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، كافة البلديات، ‏باعتماد دليل المستخدم لرخص السكن الجماعي للأفراد، والتأكد ‏من معرفة ممثل البلدية الاشتراطات قبل زيارة العقار، والتدريب ‏على اعتماد التراخيص من خلال بوابة النظام الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، قد ‏أصدر قرارًا في وقت سابق باعتماد دليل العمل بالشروط الصحية ‏والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع ‏مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع سبتمبر الجاري.‏

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية ‏للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن ‏وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع وزراء الصحة ‏والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة ‏المعدنية‎ .وفق “أخبار 24”.

ويتضمن الدليل قائمة بالمخالفات والغرامات التي ستُطبق ‏على صاحب العقار أو صاحب العمل عند مخالفة أي شرط من الشروط ‏الصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد‎.‎

اعتماد دليل رخص السكن الجماعي للأفراد بالمنطقة الشرقية

أخبار المناطق
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