اعتماد دليل رخص السكن الجماعي للأفراد بالمنطقة الشرقية

وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، كافة البلديات، باعتماد دليل المستخدم لرخص السكن الجماعي للأفراد، والتأكد من معرفة ممثل البلدية الاشتراطات قبل زيارة العقار، والتدريب على اعتماد التراخيص من خلال بوابة النظام الإلكتروني.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، قد أصدر قرارًا في وقت سابق باعتماد دليل العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع سبتمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع وزراء الصحة والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية .وفق “أخبار 24”.
ويتضمن الدليل قائمة بالمخالفات والغرامات التي ستُطبق على صاحب العقار أو صاحب العمل عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد.