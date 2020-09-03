“الصحة” توجه بعدم تجديد عقود الوافدين المتجاوزين 10 ‏سنوات إلا للكفاءات المتميزة

أصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، عبدالرحمن العيبان، تعميمًا لمديري الشؤون الصحية في كافة المناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بعدم تجديد عقود غير السعوديين المتجاوزين عشر سنوات إلا للكفاءات المتميزة، وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من وزير الصحة.
وأوضح العيبان أن التعميم جاء طبقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 4/ 4 / 1419هـ، المتضمن تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة، بمدة لا تزيد على 10 سنوات، وفي حال وجود كفاءات متميزة يتم التشاور بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية (سابقا) للاتفاق على المدة اللازمة.
وأشار إلى خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (10722) بتاريخ 5/ 3 / 1439هـ، الذي مكّن وزارة الصحة من تولي مهمة تمديد عقود المتعاقدين شاغلي الوظائف الصحية من غير السعوديين، وتنفيذ المهام والضوابط المنصوص عليها في الأوامر السامية، والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غير السعودي، أو تجديد التعاقد معه وتحديد مدة بقائه بالوظيفة. وفق “أخبار 24”.