نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الرحيل قائم.. تعرّف على كواليس اجتماع والد ميسي في برشلونة
03/09/2020   10:50 ص

الرحيل قائم.. تعرّف على كواليس اجتماع والد ميسي في برشلونة

+ = -
768

كشفت تقارير صحفية عن نتائج الاجتماع الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال نجم برشلونة، ورئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إنّ الاجتماع شهد حضور بارتوميو، والمدير التنفيذي للنادي خافيير بورداس، مع خورخي ميسي ونجله رودريجو، والمحامي خورخي بيكيور لمدة ساعة ونصف.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس برشلونة واصل إقناع عائلة ميسي بضرورة بقاء اللاعب مع الفريق، وأصر بارتوميو على أن كومان يرغب في وجود اللاعب في مشروعه الجديد، وعرض عليهم التجديد لموسمين آخرين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الصحيفة إلى تمسك والد ميسي بقرار الرحيل مجانًا دون دفع قيمة الشرط الجزائي، بينما بارتوميو أصر على الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني، وأنّه غير معروض للبيع، وإن أراد المغادرة فعليه دفع 700 مليون يورو.

الرحيل قائم.. تعرّف على كواليس اجتماع والد ميسي في برشلونة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.