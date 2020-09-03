الرحيل قائم.. تعرّف على كواليس اجتماع والد ميسي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن نتائج الاجتماع الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال نجم برشلونة، ورئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو.
وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إنّ الاجتماع شهد حضور بارتوميو، والمدير التنفيذي للنادي خافيير بورداس، مع خورخي ميسي ونجله رودريجو، والمحامي خورخي بيكيور لمدة ساعة ونصف.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس برشلونة واصل إقناع عائلة ميسي بضرورة بقاء اللاعب مع الفريق، وأصر بارتوميو على أن كومان يرغب في وجود اللاعب في مشروعه الجديد، وعرض عليهم التجديد لموسمين آخرين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الصحيفة إلى تمسك والد ميسي بقرار الرحيل مجانًا دون دفع قيمة الشرط الجزائي، بينما بارتوميو أصر على الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني، وأنّه غير معروض للبيع، وإن أراد المغادرة فعليه دفع 700 مليون يورو.