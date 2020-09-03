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اخبار رياضية > مناورة تكتيكية تجهز “الاتحاد” لموقعة النصر
03/09/2020   10:50 ص

مناورة تكتيكية تجهز “الاتحاد” لموقعة النصر

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، استعدادًا لمواجهة النصر، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكثف المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، التعليمات الفنية لعناصره، تأهباً لمواجهة النصر، حيث عمد أثناء الحصة التدريبية إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، كما قام بشرح النهج الذي يتطلب تنفيذه في مباراته أمام النصر.

وفرض فابيو كاريلي مناورة على كامل الملعب، وقف خلالها على استعداد اللاعبين لتنفيذ التعليمات، وسط متابعة إدارية من رئيس النادي أنمار الحائلي. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري، حيث جمع 31 نقطة من 28 مباراة، ويسعى لتحقيق الانتصار ليبتعد عن مقاعد الهبوط قبل مرحلة من النهاية.

مناورة تكتيكية تجهز “الاتحاد” لموقعة النصر

اخبار رياضية
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