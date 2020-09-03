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اخبار رياضية > عضو ذهبي بالهلال يقدم هدية للاعبين قبل مواجهة الوحدة
03/09/2020   10:50 ص

عضو ذهبي بالهلال يقدم هدية للاعبين قبل مواجهة الوحدة

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كشف الإعلامي الرياضي، عبدالله الحنيان، أن العضو الذهبي بنادي الهلال، عبدالعزيز الرويشد، قرر تقديم هدية، إلى لاعبي الفريق، قبل مواجهة الوحدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “عبد الله الحنيان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العضو الذهبي بنادي الهلال عبدالعزيز الرويشد، يتكفل بكامل مصاريف بعثة الفريق في الطائف استعدادًا للقاء الوحدة”.

وحسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشرة في تاريخه، قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه السبت الماضي على الحزم (4-1) في الجولة الـ 28.

وفق “أخبار 24”.

عضو ذهبي بالهلال يقدم هدية للاعبين قبل مواجهة الوحدة

اخبار رياضية
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