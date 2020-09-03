“بغلف” يشعل “تويتر” بتغريدة عن مشاركة “الصليهم” مع النصر في آسيا

تحدث العضو الذهبي لنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، عن مشاركة عبدالمجيد الصليهم، لاعب النصر الجديد، رفقة فريقه بدوري أبطال آسيا، خاصة بعدما كشف بعض التقارير عن قرار الشباب بعدم التفريط في اللاعب قبل نهاية الموسم.
وأعاد “بغلف” تغريدة لحساب قناة الرياضية السعودية، تضمنت رفض إدارة الشباب إسقاط إسم عبدالمجيد الصليهم من كشوفاته مثلم فعلت إدارة الأهلي مع عبدالفتاح عسيري.
وقال “بغلف”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصادري تقول الصليهم أساسي في آسيا في إشارة منه إلى أن اللاعب سيتواجد رفقة النصر خلال الأيام القليلة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن إدارة نادي الشباب رفضت التحاق لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم بناديه الجديد النصر، وذلك قبل جولتين من نهاية مسابقة دوري المحترفين.
ومصادري… تقول الصليهم اساسي في أسيا💪💛💙💪 https://t.co/QVhoNC82e7
— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) September 2, 2020