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اخبار رياضية > تعرف على قرار “رابطة المحترفين” بشأن احتفالية الهلال بلقب الدوري
03/09/2020   10:52 ص

تعرف على قرار “رابطة المحترفين” بشأن احتفالية الهلال بلقب الدوري

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كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات إقامة حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وتنوي رابطة دوري المحترفين، وفقًا لمصادر لبرنامج “الديوانية” عبر حسابه على “تويتر”، إقامة حفل تتويج الهلال بالدوري بشكل مبسط على غرار تتويج الدوريات الأوروبية بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال، طلب من اتحاد الكرة ورابطة الدوري، تأجيل تتويج الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراته أمام الشباب على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأخيرة. وفق “أخبار 24”.

تعرف على قرار “رابطة المحترفين” بشأن احتفالية الهلال بلقب الدوري

اخبار رياضية
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